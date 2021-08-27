Текслер распорядился сократить срок ремонта важной дороги в Челябинской области

Губернатор распорядился сократить сроки ремонта Каслинского шоссе. Фото: gubernator74.ru

Сегодня губернатор Челябинской области работал в Снежинске. После визита в город атомщиков Алексей Текслер прибыл на Каслинское шоссе: здесь планируется отремонтировать один из участков. Дорога — один из основных путей в Снежинск, соединяет город с соседними поселками.

Каслинское шоссе в ремонте с 2018 г. Срок работ по распоряжению губернатора сократится: на важную задачу выделят дополнительные средства. Дорога будет готова в 2022 г., а не годом позже.

— После медицины дороги — самый частый вопрос снежинцев. По сравнению с 2018 г. объемы финансирования из регионального бюджета дорожного ремонта, дорожного строительства, увеличились в пять раз. Но проблемы копились десятилетиям. Поэтому принято решение дополнительно выделить 43 миллиона рублей, чтобы завершить в следующем года работу на Каслинском шоссе, — сказал губернатор.

Побывал губернатор на М-5: на федеральной трассе в сторону Екатеринбурга идет ремонт. Летом 2022 г. участок между Челябинском и Екатеринбургом станет четырехполосным.

— Будет две совершенно новых четырехполосных дороги, между Башкирией и Челябинском, между Казанью и Екатеринбургом. Дороги разгрузят поток по нашей непростой горной местности, вырастет безопасность, — пояснил Алексей Текслер.

Важнейший вопрос реконструкции М-5 — на личном контроле главы региона.

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