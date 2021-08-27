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Спорт27 августа 2021 16:07

Владимир Путин поздравил челябинскую спортсменку Валерию Шабалину со вторым «золотом» Паралимпиады

Глава государства отправил поздравительную телеграмму в адрес двукратной чемпионки Игр
Алексей МИКУШИНАлексей МИКУШИН
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Валерия Шабалина завоевала вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. Фото ПКР.

Валерия Шабалина завоевала вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. Фото ПКР.

По словам главы российского государства, победа Валерии Шабалиной выглядит убедительной. Владимир Путин поздравил челябинскую спортсменку с заслуженной победой.

— Вы убедительно подтвердили свои лидерские, чемпионские качества, завоевали вторую золотую медаль, – приводит слова президента страны официальный сайт Кремля.

Путин подчеркнул, что блистательный успех – это большая, по-настоящему заслуженная награда за «мастерство, потрясающее трудолюбие и целеустремленность».

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