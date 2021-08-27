Владимир Путин поздравил челябинскую спортсменку Валерию Шабалину со вторым «золотом» Паралимпиады

Валерия Шабалина завоевала вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. Фото ПКР.
По словам главы российского государства, победа Валерии Шабалиной выглядит убедительной. Владимир Путин поздравил челябинскую спортсменку с заслуженной победой.
— Вы убедительно подтвердили свои лидерские, чемпионские качества, завоевали вторую золотую медаль, – приводит слова президента страны официальный сайт Кремля.
Путин подчеркнул, что блистательный успех – это большая, по-настоящему заслуженная награда за «мастерство, потрясающее трудолюбие и целеустремленность».
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