«Трактор» на Кубке губернатора-2021 уступил в финале «Автомобилисту»

"Трактор" занял второе место на Кубке губернатора-2021. Фото ХК "Трактор".

К началу второго периода черно-белые уступали в предсезонном уральском дерби 0:2 (у гостей из Екатеринбурга отличились Кормье и Майсек). Оправившийся после небольшой травмы Владимир Ткачев отквитал один гол, но незадолго до сирены «Автомобилист» увеличил свое преимущество, поставив окончательную точку в матче – 3:1 в пользу команды из Екатеринбурга (гол – Хрипунов). «Автомобилист» выигрывает Кубок губернатора, «Трактор» на втором месте. На третьем – ярославский «Локомотив», на четвертом – новосибирская «Сибирь»

Уже 3 сентября «Трактор» примет старт в чемпионате КХЛ. В Челябинске черно-белые сыграют с «Сибирью».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru