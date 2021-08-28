Жители Челябинска второй день задыхаются от запаха гари

Даже на улице хочется ходить в маске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вторые сутки в Челябинске стоит едкий запах гари. Горожане жалуются на головную боль и першение в горле, некоторые плохо спали сегодня ночью. Приходится выбирать: или проветрить комнату и дышать неприятным запахом, или сидеть в духоте.

В Минэкологии объясняют это пожарами в соседних из Свердловской и Курганской областей.

— Основной состав дыма при лесных пожарах следующий: оксид углерода (СО), диоксид углерода (СО2), оксиды азота (NOх), сажа (С), дым (ультра дисперсные частицы SiO2), — сообщили в Минэкологии Челябинской области. — Такой состав обусловлен процессами, происходящими в зоне пожара во время горения и вызванными изменениями агрегатного состояния и химического состава выделяемых горючих материалов.

— Звонила часов в 10 на 112, сказали, леса Свердловской области горят. Первый раз там так сказали, обычно просто фиксируют, — рассказала челябинка Марина в группе «Вредные выбросы г. Челябинск. — Вообще я вчера ехала с Озерска и где-то на полпути воняло гарью, подумала, что выбросы так далеко не тянутся. В общем, я им в 112 поверила.

На вонь пожаловались даже жители Еманжелинска — вот такой «подарок» на 90-летний юбилею города, который отмечается в эти выходные.

Как сообщают наши коллеги КП-Екатеринбург, В Свердловской области продолжает гореть 48 лесных пожаров. Сегодня утром в регион прибыли 25 авиадесантников Уральской авиабазы охраны лесов. Ранее они помогали тушить пожары в Якутии, а теперь присоединяться к борьбе с огнем на Урале.

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