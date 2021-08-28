Двое силовиков подрались во время отдыха на турбазе в Челябинской области

Сейчас руководство Росгвардии проводит проверку Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Во время отдыха на турбазе в Кыштыме подрались два сотрудника Росгвардии. Как сообщают в соцсетях, в номер заселились несколько человек, в том числе дети. Ближе к ночи оттуда стали доноситься грохот и крики.

По словам очевидцев, в номере сломано окно и дверь на балконе, сами мужчины упали со второго этажа. Сами они заявили, что просто облокотились на хрупкие перила.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

— Проводится проверка, по результатам которой в соответствии с законодательством будут приняты решения в отношении участников случившегося, — сообщили журналисту КП-Челябинск в пресс-службе Росгвардии.

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