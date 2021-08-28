В Челябинской области ищут родных фронтовика, погибшего в 1942 году

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области ищут родных красноармейца Петра Алексеевича Бабина, погибшего от ран во время Великой Отечественной войны 25 декабря 1942 года.

Известно, что Петр Александрович родился в 1897 году в деревне Ветродуйка Бродокалмакского района (ныне это Красноармейский район). Служил рядовым санинструктором 1203 стрелкового полка, 354 стрелковой дивизии, 20 Армии Западного фронта. Его жену звали Анна Ефимовна Батина.

— Останки подняты в ходе двух Вахт Памяти в октябре 2010 года и летом 2011 года поисковыми отрядами южнее урочища Власьево было 14 групповых и семь одиночных могил, в которых находились останки около 300 человек, — рассказали поисковики. — Останки военнослужащих были перезахоронены на Мемориал в д. Веригино Зубцовского района Тверской области 23 августа 2011 года.

Тех, кто хоть что-либо знает о семье Петра Бабина, просят связаться с волонтером Розой Фаттаховой: 8-903-089-75-79 или roza-fattahova@mail.ru.

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