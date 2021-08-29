Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области продолжается прививочная кампания от коронавируса. Сегодня, 29 августа, в регионе развернули 17 мобильных пунктов, где можно сделать прививку. График их работы опубликовал региональный минздрав.

Больше всего пунктов вакцинации от COVID-19 сегодня работает в Челябинске — их шесть. Сделать прививку можно с 10 до 14 часов в ТРК «Алмаз», с 12 до 17 часов — в «Кольце», с 11 до 16 часов — в «Фокусе», с 10 до 16 часов — в «Роднике» и с 10 до 13 часов — в «Кубе». Также будет работать медпункт на железнодорожном вокзале. Он будет открыт с 10 до 19 часов.

Поставить прививку можно бесплатно. Перед процедурой медик измерит вам давление, температуру, сатурацию и проведет опрос.

— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе минздрава Челябинской области. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. На пункты необходимо прийти в маске и соблюдать социальную дистанцию.

Мобильные пункты вакцинации сегодня будут работать еще в девяти городах Челябинской области.

Магнитогорск

ТРК «Гостиный двор» (11:00 - 15:00).

ТРК «Континент» (11:00 - 15:00).

ТРК «Семейный парк» (10:00 - 14:00).

Миасс

ТРК «Слон» (11:00 - 15:00).

Златоуст

ТРК «Тарелка» (12:00 - 17:00).

Чебаркуль

Комсомольская площадь (13:00 - 16:00).

Кыштым

ТЦ «Радуга» (10:00 - 14:00).

Пласт

ТК «Карат» (8:00 - 12:00).

Касли

ТК «Перекрёсток» (10:00 - 14:00).

Троицк

Медпункт на ЖД Вокзале (10:00 - 19:00).

Чесма

ТЦ «Магнит» (10:00 - 14:00).

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