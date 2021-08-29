Количество новых заражений ежедневно достигает несколько сотен. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 377 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 85 702, умерли 19 пациентов. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 19 человек. У всех был диагностирован COVID-19.

За сутки выздоровели 279 человек, а сначала пандемии их число составило 74 126. Продолжают лечение от COVID-19 7 573 пациента.

За минувшие сутки на коронавирус протестировали 14 784 человека. С начала пандемии анализ сдали более трех миллионов пациентов.

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