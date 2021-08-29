Количество новых заражений ежедневно достигает несколько сотен.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области за сутки зарегистрировали 377 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 85 702, умерли 19 пациентов. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
Скончались 19 человек. У всех был диагностирован COVID-19.
За сутки выздоровели 279 человек, а сначала пандемии их число составило 74 126. Продолжают лечение от COVID-19 7 573 пациента.
За минувшие сутки на коронавирус протестировали 14 784 человека. С начала пандемии анализ сдали более трех миллионов пациентов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru