Анна Сапожникова из Челябинска стала бронзовым призером Паралимпиады

Анна Сапожникова выиграла бронзовую медаль в прыжках в длину на Паралимпиаде в Токио. Фото соцсети.

Анна Сапожникова в первой же попытке прыгнула на 4 метра 56 сантиметров. Эта попытка стала лучшей для челябинской легкоатлетки. Правда, двум спортсменкам удалось улететь еще дальше: американка Джалин Робертс с серебряной медалью — 4,65 метра, китаянка Вэнь Сяоянь с "золотом"— 5,13 метра. 24-летняя Анна Сапожникова завоевала бронзовую награду.

Напомним, это уже четвертая медаль челябинцев на Паралимпиаде в Токио. Ранее пловцы Дмитрий Черняев завоевал высшую награду, а Валерия Шабалина - две золотые медали. Анна Сапожникова на Паралимпиаде в Токио также выступит в забеге на 100-метровке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.