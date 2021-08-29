«Я в пять лет попробовал себя в сварочном деле»: конкурсант Нацфинала Ворлдскиллс рассказал о своей профессии

Молодой человек оказался первопроходцем в рабочей профессии среди друзей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Уфе собрал представителей самых разных профессий. Среди участников особенно выделяются юниоры — школьники до 16 лет: эти конкурсанты, несмотря на свой возраст, добиваются успехов в серьезных специальностях. Один из участников компетенции «Сварочные технологии», 16-летний Игорь Журавлев из города Озерск Челябинской области, уже имеет многолетний опыт практики в сфере.

В последний конкурсный день задачей Игоря стало изготовление конструкции из нержавейки. Юниор должен был собрать ее, сдать сборку и заварить. На подготовку к Нацфиналу у 16-летнего подростка ушло полгода, при этом нынешний чемпионат — уже не первый опыт Игоря.

— Папа настроил меня на эту профессию — он тоже сварщик: я в пять лет попробовал себя в этом деле, и мне понравилось. До 14 лет я просто постоянно учился, а затем мне выпала возможность попробовать себя в чемпионате. И это движение затянуло меня — сейчас я уже второй раз участвую в Нацфинале, — поделился конкурсант.

Игорь уже успел здесь подружиться и с другими участниками, и со сборной России. Однако целеустремленный юноша не забывает о главной задаче Нацфинала.

— Я нацелен только на победу — после такого результата меня могут пригласить в сборную страны на тренировку. А вообще, это достижение мне важно для самого себя, очень хочу занять первое место, — отметил юниор.

По словам Игоря, погружение в профессию с раннего возраста дало ему возможность понять, что он хочет развиваться в этой специальности и в будущем.

— Мой карьерный выбор оказался верным. Хотя я оказался первопроходцем в рабочей профессии среди друзей — никто, кроме меня, не выбрал подобную специальность, я испытываю огромную поддержку. Мои товарищи болеют за меня, переживают, как я покажу себя на конкурсах, — заключил конкурсант.