На загруженном перекрестке в Челябинске перестал работать светофор

Светофор отключат в Тракторозаводском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

У челябинских водителей 30 августа могут возникнуть затруднения при поездках по Тракторозаводскому району. В течение всего дня не будет работать светофор на пересечении улиц Первой Пятилетки и Героев Танкограда.

Автоматически регулировать движение на перекрестке прекратили в 8:00. Вновь включить светофор обещают в 17:00.

Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, отключение связано с ремонтными работами на электросетях.

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