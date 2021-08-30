На загруженном перекрестке в Челябинске перестал работать светофор

Светофор отключат в Тракторозаводском районе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
У челябинских водителей 30 августа могут возникнуть затруднения при поездках по Тракторозаводскому району. В течение всего дня не будет работать светофор на пересечении улиц Первой Пятилетки и Героев Танкограда.
Автоматически регулировать движение на перекрестке прекратили в 8:00. Вновь включить светофор обещают в 17:00.
Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, отключение связано с ремонтными работами на электросетях.
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