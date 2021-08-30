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Общество30 августа 2021 6:27

На загруженном перекрестке в Челябинске перестал работать светофор

Движение прекратили регулировать в Тракторозаводском районе
Елена КОЛЧИНА
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Светофор отключат в Тракторозаводском районе

Светофор отключат в Тракторозаводском районе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У челябинских водителей 30 августа могут возникнуть затруднения при поездках по Тракторозаводскому району. В течение всего дня не будет работать светофор на пересечении улиц Первой Пятилетки и Героев Танкограда.

Автоматически регулировать движение на перекрестке прекратили в 8:00. Вновь включить светофор обещают в 17:00.

Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, отключение связано с ремонтными работами на электросетях.

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