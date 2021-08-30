В Челябинске водитель сбил пешехода и сбежал

ДТП случилось на пешеходном переходе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пешеход пострадал в ДТП днем 27 августа в Челябинске. Авария произошла рядом с домом №7В на улице Сталеваров.

Автомобиль поворачивал в сторону дворов и сбил человека, который в этом момент шел через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, 49-летний пешеход получил травмы. Сбивший его автомобиль пострадавший не запомнил. Сейчас машину и управлявшего ею водителя пытаются разыскать.

Накануне в Челябинской области под колеса попали сразу два пешехода, один из них погиб. Водитель также скрылся с места происшествия.

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