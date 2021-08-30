Все в одном стиле: новые школьные коллекции от «Галамарта»

Фото: "Галамарт"

Кто к школе еще не все купил (а, скорее всего, таких немало), тем… не о чем беспокоиться! В народном магазине «Галамарт» полки полны всего самого необходимого: письменные и чертежные принадлежности, разнообразные товары для творчества, забавная канцелярия, которую одинаково обожают и дети, и взрослые… И, само собой, новые школьные коллекции, которые каждый август можно найти в «Галамарте». Качественный рюкзак, пенал, папки для тетрадей, мешок для сменной обуви, канцтовары — все в одном стиле!

Дети хотят, чтобы их школьные аксессуары были красивыми и яркими, родителям больше важно удобство, а «Галамарт» знает, как угодить и тем, и другим. А потому — встречайте новенькие школьные коллекции: для маленьких принцесс — RoyalKitty, для начинающих гонщиков — EngineCity.

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Фото: "Галамарт"

У рюкзаков — эргономичная спинка и уплотненные лямки, регулируемые по росту, плюс — практичность и вместительность: сюда поместятся все книги, тетради, блокноты и разные мелочи, столь необходимые в школе. Для завтрака, конечно, тоже место найдется.

Фото: "Галамарт"

Не забудьте приобрести удобный мешок для «сменки»: он не промокает и защитит обувь в любую погоду. А для важных бумаг пригодятся папки для тетрадей в тон рюкзакам: в них точно ничего не помнется.

Фото: "Галамарт"

Без пенала, конечно, тоже никуда: мягкие, с антисминаемыми вкладышами, круглые, треугольные, прямоугольные… А что до наполнения — тут у «Галамарта» припасено столько интересного, что оторваться от полок практически невозможно. Тут и карандаши с фломастерами из новых коллекций, и новая канцелярия высокого качества серии Alpha(что называется — почувствуйте разницу), а также… забавная канцелярия, которой уж точно по силам сделать учебу веселей. Блокноты с запахом шоколада, записные книжки «Конструкторы», ластики-единороги, линейки-калькуляторы, разноцветные ручки-антистресс «Снапперс»… Продолжать можно еще очень долго.

Фото: "Галамарт"

И кстати: по 27 августа 2021года при заказе в интернет-магазине «Галамарт» вас ждут скидки на канцелярию целых -30%. Неплохое подспорье к 1 сентября?

Фото: "Галамарт"

8 800 25 000 25,

www.galamart.ru.

*Акция «Скидка -30% на канцтовары» действует с 7 по 27 августа в интернет-магазине «Галамарт». Подробности на официальном сайте.

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