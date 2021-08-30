Ватерполистки из Златоуста стили лучшими на первенстве Европы

Фото: СОЦ «Уралочка»

Юниорская команда России заняла первое место на первенстве Европы по водному поло среди девушек до 17 лет. В составе сборной на соревнованиях в Хорватии выступали шесть спортсменок из златоустовской команды «Динамо-Уралочка»: Анастасия Третьякова, Дарья Бунакова, Виктория Гуськова, Валерия Кутышева, Аниса Шарафутдинова и Анастастия Сыромолотова. Южноуральские спортсменки составили почти половину сборной, всего в команде 13 человек. Главным тренером национальной команды стал златоустовец Михаил Накоряков.

В финальном матче в хорватском Шибенике россиянки одержали верх над спортсменками из Греции, которые в результате стали на состязаниях вторыми. Почетное третье место соревнований досталось ватерполисткам из Венгрии.

— Тренерский штаб сумел создать хорошую команду, с отличным микроклиматом. Это команда, которой по силе любые задачи. Все девчонки умнички, — заявил тренер Михаил Накоряков.

Он уточнил, что российская сборная надеется подтвердить свое лидерство на мировом первенстве, которое состоится в 2022 году.

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