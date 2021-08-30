Оказался под расплавленным потолком: в Магнитогорске на пожаре пострадал ребенок

Во время пожара серьезно пострадали два человека. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Два человека, взрослый и ребенок, пострадали во время пожара на улице Строителей в Магнитогорске поздним вечером 29 августа.

Загорелась квартира на первом этаже жилого дома.

В квартире жила семья: женщина, мужчина и двое детей четырех и пяти лет. В день пожара к хозяйке и ее сожителю пришел гость. Взрослые не уследили за детьми, а те решили поиграть со спичками.

Первым неладное заметил гость, который лег спать, но проснулся от едкого запаха дыма. Пламя к тому времени объяло диван, из-за огня в комнате опал натяжной потолок. Взрослые схватили детей и выбежали с ними на улицу, но травм избежать не удалось.

— Один из мальчиков пострадал в пожаре. У ребенка диагностировали ожог первой-второй степени и отравление продуктами горения. Мы предполагаем, что на него попал расплавленный натяжной потолок, -рассказал начальник дежурной смены Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона Андрей Ходанович.

Пострадал также 28-летий мужчина, который жил вместе с матерью мальчиков. У него диагностировали ожог второй степени на 30% тела.

Ребенка и мужчину с места происшествия увезли в больницу.

Из-за пожара возникло сильное задымление в подъезде, но спасатели сумели вывести на улицу семерых жителей, в том числе двоих детей. Из них никто не пострадал.

Как рассказали в ГУ МЧС региона, с огнем боролись 15 человек, использовали 5 единиц техники. Тушили одновременно через подъезд дома и через окно квартиры.

В результате пожар удалось потушить, но одна из комнат выгорела почти целиком: сгорели потолок и мебель, кроме того поврежден оконный блок

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