Оказался под расплавленным потолком: в Магнитогорске на пожаре пострадал ребенок

Во время пожара серьезно пострадали два человека. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
Два человека, взрослый и ребенок, пострадали во время пожара на улице Строителей в Магнитогорске поздним вечером 29 августа.
Загорелась квартира на первом этаже жилого дома.
В квартире жила семья: женщина, мужчина и двое детей четырех и пяти лет. В день пожара к хозяйке и ее сожителю пришел гость. Взрослые не уследили за детьми, а те решили поиграть со спичками.
Первым неладное заметил гость, который лег спать, но проснулся от едкого запаха дыма. Пламя к тому времени объяло диван, из-за огня в комнате опал натяжной потолок. Взрослые схватили детей и выбежали с ними на улицу, но травм избежать не удалось.
— Один из мальчиков пострадал в пожаре. У ребенка диагностировали ожог первой-второй степени и отравление продуктами горения. Мы предполагаем, что на него попал расплавленный натяжной потолок, -рассказал начальник дежурной смены Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона Андрей Ходанович.
Пострадал также 28-летий мужчина, который жил вместе с матерью мальчиков. У него диагностировали ожог второй степени на 30% тела.
Ребенка и мужчину с места происшествия увезли в больницу.
Из-за пожара возникло сильное задымление в подъезде, но спасатели сумели вывести на улицу семерых жителей, в том числе двоих детей. Из них никто не пострадал.
Как рассказали в ГУ МЧС региона, с огнем боролись 15 человек, использовали 5 единиц техники. Тушили одновременно через подъезд дома и через окно квартиры.
В результате пожар удалось потушить, но одна из комнат выгорела почти целиком: сгорели потолок и мебель, кроме того поврежден оконный блок
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