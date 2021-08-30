За знаниями! В минобре рассказали, сколько первоклассников сядут за парты в Челябинской области

В школы Челябинской области в этом году пойдут 46 тысяч первоклассников
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинской области в первый класс в этом году пойдет больше 46 тыс. учеников. Об этом КП-Челябинск рассказали в министерстве образования Челябинской области.
— По сравнению с прошлым годом первоклассников на тысячу больше, — добавили в региональном минобре.
Всего на учебу 1 сентября пойдет больше 400 тысяч школьников — примерно столько же, сколько в прошлом году.
Напомним, в этом году учеба будет очной. Линейки 1 сентября, как сообщала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, пройдут на улице по классам в присутствии родителей.
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