Благоустройство площади у дворца спорта «Юность» начнется этой осенью

Фото: Андрей АБРАМОВ

Территория дворца спорта «Юность» включена в программу «Формирование современной городской среды». Об этом на аппаратном совещании в администрации Челябинска доложила замглавы по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. Проблема с благоустройство возникла из-за того, что действует договор аренды с предпринимателем.

— Ведем работу по расторжению договора. Предприниматель услышал и выразил намерение о демонтаже объектов собственными силами. Заключено соглашение о расторжении договора. Планирует начать в ближайшее время и закончить осенью, — рассказала Надежда Рыльская.

Сейчас на месте бывшего автовокзала работает автостоянка, по-прежнему стоят остановочные комплексы.

Решение о ликвидации автовокзала возле дворца спорта было принято в 2020 году губернатором Алексеем Текслером. Власти посчитали, что этот объект создает пробки и загазованность в центре Челябинска. В августе этого года горадминистрация провела опрос, насколько территория удобна и благоустроена. Мнения пообещали учесть при разработке проекта благоустройства.

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