Челябинец задержал похитителя электросамоката

Двое мужчин хотели украсть самокат Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Челябинска 29 августа самостоятельно задержал мужчину, который пытался украсть электросамокат.

Молодой человек оставил самокат у входа в магазин на улице 50 лет ВЛКСМ, но вскоре заметил, что двое неизвестных пытаются украсть его средство передвижения. Горожанину удалось схватить и удерживать одного из похитителей до прибытия сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Второй сообщник сбежал, его личность сотрудники правоохранительных органов сейчас пытаются установить.

По словам владельца, стоимость самоката, который пытались украсть -16 тыс. рублей.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии, задержанный 39-летний мужчина уже неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений.

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