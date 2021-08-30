Челябинцы рассказали, почему выступают против расширения улицы Дарвина

Нужны в боковом проезде пешеходы не видят, а вот тротуар им необходим. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Весной следующего года на улице Дарвина начнется масштабный ремонт: существующие четыре полосы расширят, но сделают дорогу-дублер вдоль домов и благоустроят пешеходную зону. На это дело потратят 316 млн рублей. Жертвами «дорожной революции» в очередной раз станут зеленые насаждения: под топор пустят 32 дерева и 89 кустарников.

Большинство жителей улицы возмущены. Они считают, что расширение не решит проблему, а люди будут страдать от пыли и шума.

— Эти деревья нам нужны и важны, — рассказала КП-Челябинск жительница одного из домов Анна. — Это наш воздух. Не хотелось бы, чтобы деревья трогали. Я здесь выросла, и всю мою жизнь они здесь стояли. У многих здесь маленькие дети, которые сейчас защищены от машин. А что потом? Будут выбегать сразу на проезжую часть.

Пенсионерка Валентина Юрьевна не понимает, зачем портить и без того красивую улицу.

— Разве машинам не хватает места? — удивляется она. — Зачем сносить такую красоту? Ясно, что с запуском дублера будет пыль и грязь, копоть от машин, чем потом будут дышать люди?

Но есть и те, кто поддерживает идею чиновников. Местный житель Даниил отмечает, что автомобильный трафик на Дарвина довольно-таки плотный, но раньше было еще хуже:

— Лет 10 назад тут строили Троицкий мост, без которого тоже было туго. Его появление сильно разгрузило транспортную нагрузку. Но сейчас машин снова много, и я думаю, что расширение улицы — это классное решение.

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