«В 12 лет стал самым юным чемпионом России»: отец Дмитрия Черняева из Челябинска рассказал о пути к паралимпийскому золоту

Дмитрий Черняев с тренером Михаилом Урановым. Фото Минспорт Челябинской области.

Сегодня, 30 августа паралимпийский чемпион Дмитрий Черняев из Челябинска снова поборется за медали в Токио. В 14:18 (время челябинское) он выйдет на старт дистанции 50 метров на спине.

Дмитрий Черняев завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров брасом. Он преодолел стометровку за 1 минуту 31,96 секунды. Тем самым 21-летний челябинец обновил мировой рекорд.

— Очень рад этому успеху. Конечно, поздравил сына, мы с ним на постоянной связи. Это заслуженный результат. Дима уверенно к победе. И сейчас как итог — «золото» Паралимпийских игр, — рассказал отец спортсмена Владимира Николаевича сайт ведомства.

Отметим, что отец Дмитрия Черняева в свое время был и его первым тренером, начав возить сына на занятия в бассейн с девяти лет, а в 12 он стал самым юным чемпионом России. Сам глава семейства работает водителем отделения специального назначения судебных приставов, сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас Дмитрия тренирует Заслуженный тренер России Михаил Уранов.

КСТАТИ

Это уже третье паралимпийское «золото» для Челябинска. Ранее, также в плавательных дисциплинах Валерия Шабалина дважды побеждала в Токио. На счету южноуральцев есть и «бронза» легкоатлетки Анны Сапожниковой (прыжки в длину).

Расписание выступлений челябинских спортсменов на Паралимпиаде в Токио

30 августа (понедельник)

Плавание

05:49 Черняев Дмитрий — 50 м. на спине (полуфинал)

14:18 Черняев Дмитрий — 50 м. на спине (финал)

31 августа (вторник)

Плавание

05:46 Валерия Шабалина — 200 м. комплекс (полуфинал)

Легкая атлетика

05:34 Елена Шах — метании диска (финал)

Плавание

13:42 Валерия Шабалина — 200 м. комплекс (финал)

1 сентября (среда)

Легкая атлетика

16:12 Александр Ширин — 400 м. (полуфинал)

17:39 Анна Сапожникова — 100 м. (полуфинал)

2 сентября (четверг)

Легкая атлетика

05:49 Александр Ширин — 400 м. (финал)

Плавание

06:16 Валерия Шабалина — 100 м. на спине (полуфинал)

Легкая атлетика

06:36 Анна Сапожникова — 100 м. (финал)

Плавание

14:10 Валерия Шабалина — 100 м. на спине (финал)

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