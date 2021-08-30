В Челябинске откроют мини-рынки для садоводов

Стихийный рынок на улице Доватора
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Мэр Челябинска Наталья Котова поручила главам районов найти места для сезонной торговли садоводов:
— Просьба подключиться и определить места дислокации. Найдите документы, которые были раньше. Где-то депутаты помогали в изготовлении киосков. Лучше организовать мини-рынки по садовой продукции, чтобы не было несанкционированных мест торговли.
Ежегодно администрация Челябинска предоставляет бесплатные места для торговли садоводам. Обычно это около 20 легальных точек. Однако садоводы по-прежнему предпочитают привычные места, например, на перекрестке улиц Доватора и Худякова.
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