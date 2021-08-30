Раньше срока: в Челябинске восемь новых трамваев вышли на линии

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 30 августа, в рейсы на улицы Челябинска вышли восемь новых полунизкопольных трамваев. Дата премьеры сдвинута минимум на 10 дней — за счет модернизации ремонтного депо, комплектации штата новыми сотрудниками. Еще два вагона сейчас в процессе доукомплектования, они выйдут в путь 1 сентября.

Всего до конца года в город поступит 30 трамваев сборки УКВЗ. Цена одного — 35,5 млн руб. Деньги выделены из областного бюджета.

Сегодня маршрутом №22 проехал губернатор Алексей Текслер. Модернизация системы общественного транспорта в Челябинске и других городах региона — его проект. Напомним, что в этом году 10 вагонов получит и Магнитогорск.

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