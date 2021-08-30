В Магнитогорске обрушилась часть жилого дома

Спасатели забрались на крышу с помощью автоподъемника. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Жителей многоквартирного дома на улице Чкалова в Магнитогорске эвакуировали поздним вечером 29 августа. Обрушилась часть здания.

Позже при осмотре выяснилось, что рухнула верхняя часть вентиляционной шахты, сложенная из кирпича.

Как рассказали в региональной поисково-спасательной службе, при падении обломков никто из жильцов и прохожих не пострадал. Но территория возле дома оказалась засыпана обломками, часть разрушившейся конструкции осталась на наклонной крыше и угрожала упасть. Кроме того кирпичи сломали дерево, которое росло рядом с домом, и оно навило над входом в подъезд.

Дерево спилили, а обломки расчищали до полуночи. Чтобы убрать кирпич с крыши, вызвали автоподъемник.

Специалисты осмотрели стены здания и убедились, что в них нет трещин и видимых признаков разрушений. После этого жителям разрешили вернуться в свои квартиры.

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