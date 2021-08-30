В Сосновском районе завершены поиски пропавшего мужчины, у которого проблемы со здоровьем

Найти пропавшего помог осмотр построек на окраине поселка. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В поселке Трубный Сосновского района после трех дней поисков нашли потерявшегося 34-летнего мужчину.

Он ушел из дома и не вернулся 26 августа. Родственники отчаялись самостоятельно разыскать мужчину, состояние здоровья которого могло потребовать экстренной помощи, и обратились к спасателям.

Пропавшего три дня искали спасатели, полицейские, сотрудники пожарной охраны, волонтеры из числа местных жителей и отряда «Лиза Алерт», кинологические расчеты «Россоюзспаса». Окрестности поселка прочесывали даже в ночное время.

Наконец местным жителям при осмотре новостроек и заброшенных зданий на окраине поселка удалось обнаружить пропавшего.

Как сообщили в региональной поисково-спасательной службе, мужчина оказался жив, срочная медицинская помощь ему не потребовалась. Нашедшегося проводили до дома и передали родственникам.

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