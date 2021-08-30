В Усть-Катаве построят ледовый дворец и лыже-роллерую трассу

Усть-Катав прежде всего славится производством трамваев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня губернатор Челябинской области побывал в депо №1, где готовили на выход восемь новых полунизкопольных трамваев. В цехе, где вагоны проходят последние этапы сборки, губернатор пообщался с рабочими Устьево-Катавского вагоностроительного завода, которые в Челябинске работают в командировке.

— В конце 2019 года жители Усть-Катава обратились с просьбой построить в городе ледовый дворец. Я поручил подготовить проектно-сметную документацию, сейчас работа завершена. Решено строить ледовый дворец с лыже-роллеров трассой. Город славен сильными хоккейными традициями. Ваш земляк — прославленный хоккеист и тренер Олег Знарок, — сказал губернатор.

Напомним, сейчас в горл поступило 10 новых трамвайных вагонов. Восемь уже на линиях, два выйдут в путь 1 сентября. До конца года всего город получит 30 вагонов — это начало масштабной транспортной реформы в Челябинске, запущенной по инициативе губернатора.

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