В Челябинск будут судить бандита, который 23 года прятался от следователей

Сообщников бандита давно отправили за решетку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Татарстане задержали жителя Челябинской области, которого обвиняют в разбое. Мужчина в 1995-1997 годах вместе с пятью подельниками совершал грабежи и разбойные нападения на граждан в Челябинской области и соседнем Башкортостане. Позже всех участников банды, кроме него, удалось поймать. Суд приговорил их к различным тюремным срокам. По состоянию на 1998 год ущерб от действий преступников составил 130 млн. рублей.

Последнего участника преступной группы объявили в федеральный розыск, но не могли поймать 23 года. Мужчина старался вести незаметную жизнь, не оформлял никаких документов. У него не было ни прописки, ни официального места работы, — таким образом бандит избегал упоминания в бумагах собственного имени.

Тем не менее, мужчину все же задержали в 2021 году во время оперативно-следственных мероприятий в Зеленодольске. Полицейские из Татарстана передали бандита специально приехавшим за ним челябинским коллегам.

Сейчас бандит находится под стражей, его уголовное дело будет рассматривать Челябинский областной суд.

Напомним, еще одно «долгое» уголовное дело завершилось в Златоусте. Там преступнику также удавалось скрываться 23 года. В 1998 году он изнасиловал и убил 38-летнюю женщину, оставив сиротами троих детей.

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