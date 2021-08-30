Не успели! Школа в челябинском «Академе» не будет сдана к 1 сентября

Фото: Ольга ЩАПИНА

Школа в микрорайоне «Академ» на Северо-Западе Челябинска готова на 96%. Об этом заявил на аппаратном совещании в мэрии замглавы по строительству Владимир Шамне.

— Объект на особом контроле. Завершаются внутренние отделочные работы, благоустройство, активно продолжается оснащение школы оборудованием, — доложил Владимир Шамне.

Объект активно пытались сдать к 1 сентября. Мэр Наталья Котова лично проверяла ход строительства и заслушивала доклады каждый понедельник. Однако подрядчик не смог ускориться, и работы продолжатся в сентябре.

Сначала в феврале 2020 года вопросы к подрядчику-победителю тендера возникли со стороны ФАС. Затем в июле 2021 года миграционная служба забрала строителей для проверки.

Официальный срок сдачи школы в «Академе» — 2022 год. Помимо завершения самих строительных работ, объект должны принять сотрудники пожарного надзора, Роспотребнадзора, а самой школе предстоит получить лицензию.

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