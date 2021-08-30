Новая ветка по Университетской набережной: Текслер планирует вернуть былую славу челябинскому трамваю

Губернатор Алексей Текслер и глава города Наталья Котова проехались в новом трамвае. Фото: Кирилл САДЫКОВ

О планах модернизации городского электрического транспорта в Челябинске губернатор Алексей Текслер рассказал, когда прибыл в трамвайное депо №1 на выпуск новых вагонов в рейс. Глава региона, по инициативе которого началась реформа общественного транспорта, сообщил, что в Челябинске будет построено еще одно троллейбусное депо. В течение нескольких лет заменят все троллейбусы, модернизировав параллельно инфраструктуру.

Тридцать полунизкопольных вагонов, которые прибудут в Челябинск до конца года — часть большой работы. Задача: за несколько лет обновить весь парк и заменить всего трамвайного полотна, чтобы увеличить скорость вагонов. А еще — заменить контактную сеть. До 2023 г. в планах руководства региона эти задачи завершить.

Появится трамвайная линия протяженностью почти в 5 км по Университетской набережной. Губернатор уверен: трамвай вернет себе былую славу главного вида общественного транспорта в Челябинске. Алексею Текслеру приятно, что в эту работу включился УКВЗ: предприятие всегда было поставщиком подвижного состава для Челябинска и области. Предприятие развивается: появится новое сборочное производство.

Параллельно региональная власть занимается вопросами метротрамвая. В дополнение к новым вагонам появятся трехсекционные вагоны для подземки. Метротрам впишется в трамвайную сеть.

— Когда в регион я пришел в 2019 году, первый проект, который мне предложили, — создание платных парковок. Я проект не принял: общественный транспорт был в нулевом состоянии. Потому мы сначала занялись общественным транспортом, чтобы у людей появилась возможность пользоваться комфортным и безопасным транспортом, а уж потом — всем остальным, — сказал губернатор.

Масштабное обновление требует соответствующих вложений. Регион намерен привлечь инфраструктурные кредиты под льготные 3,5% годовых с возвратом в течение 15 лет. Планируется привлечь на метротрамвайный проект около 40 млрд руб. И столько же — на обновлении трамвайно-троллейбусной системы — вместе со всей инфраструктурой, строительством новых линий. Сумма — с учетом возвращаемых процентов. Срок реализации проектов — до 2026 г.

Такие вложения только за счет бюджета невозможны; кредиты не принесут областному бюджету существенной нагрузки. Строительство трамвайной ветки по Университетской набережной с ее интеграцией в метротрам тоже входит в эти деньги.

Восемь вагонов вышли в рейс. Фото: Кирилл САДЫКОВ

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