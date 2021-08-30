В МегаФоне рассказали, как южноуральские родители готовятся к новому учебному году

По данным ВЦИОМ, россияне в среднем тратят на подготовку ребенка к учебному году порядка 27 тыс. рублей. В список обязательных приобретений входит покупка гаджетов: для младших школьников — смарт-часы, для старших учеников и студентов—¬смартфоны с большим объемом памяти. Отметим, что каждый четвертый такой гаджет приобретается в кредит. При этом покупать модемы и роутеры стали значительно меньше, что телеком-аналитики объясняют переходом от «удаленки» к офлайн посещению образовательных учреждений.

Спокойствие, только спокойствие

Самым покупаемым девайсом к 1 сентября стали умные-часы с обязательной SOS-кнопкой. Он поможет определять местоположение школьника на карте с точностью до нескольких метров, совершать видеозвонки, слышать обстановку вокруг с функцией аудио-мониторинга, тем самым, повысив безопасность ребенка и обеспечив спокойствие родителя. Спрос на этот девайс в первом полугодии вырос в 2,5раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост эксперты связывают с открытием розничной торговли, которая в прошлом году из-за пандемии была с ограничениями. Чего не скажешь про модемы и роутеры, интерес к их покупке снизился на 38%. Отличительный тренд летних месяцев2021-ого — приобретение челябинцами кнопочных телефонов, рост продаж перед началом учебного сезона составил 14% в сравнении с весенним периодом.

Покупка смартфона — задача для папы

Чаще всего при покупке смартфона для будущего школьника взрослые руководствуются принципом —«цена/качество» и выбирают смартфоны стоимостью до 10 тыс. руб. Обращают внимание на возможность установки нескольких сим карт, наличие двух—трех камер, большой объем памяти, громкий динамик. Выбор гаджета своему ребенку обычно осуществляет глава семьи, что подтверждает аналитика продаж в интернет-магазине МегаФона.

ТОП-3 популярных смартфонов стоимостью до 10 000 рублей

1. Xiaomi Redmi 9C 64GB Midnight Grey

2. Samsung Galaxy A01 Core Black

3. Xiaomi Redmi 9A 32GB Peacock Green

Телеком-эксперты зафиксировали, что в текущем году на 13% увеличились покупки смартфонов в кредит по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выбор онлайн-школы — решение мамы

Современное образование включает в себя не только посещение школы, но и дополнительные занятия дома. Как показал обезличенный анализ с использованием инструментов BigData, чаще всего выбор онлайн образовательного заведения осуществляют хранительницы семейного очага. Вот чему они отдают предпочтение:

1. Учи.ру (www.uchi.ru)

2. Якласс (www.yaklass.ru)

3. Фоксфорд (www.foxford.ru/)

Вспомнить все и быть в тренде

Чтобы ответить на 1000 и 1 вопрос своего школьника, родители предпочитают поисковикам и Википедии следующие образовательные ресурсы:

1. Скилбокс (www.skillbox.ru)

2. Нетология (www.netology.ru)

3. Курсера (www.coursera.org)

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