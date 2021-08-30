Билайн открыл горячую линию для благотворительной акции «Дети вместо цветов» фонда «Вера»

Билайн второй год подряд поддерживает благотворительную акцию фонда помощи хосписам «Вера» и фонда «Дом с маяком» — «Дети вместо цветов», которая проводится в преддверии Дня Знаний. Компания предоставила горячую линию для участников по номеру 8-903-162-88-81, которая работает на основе технологии облачной АТС. Заявки принимаются с 8.00 до 20.00.

Участникам акции предлагают купить один общий букет учителю на 1 сентября вместо множества отдельных — а сэкономленные средства перевести в пользу неизлечимо больных детей. Собранные средства пойдут на приобретение аппаратов для дыхания, лекарств, специального питания и других вещей, необходимых подопечным фондов “Вера” и “Дом с маяком”.

Например, на сэкономленных деньги от 38 букетов* фонд «Вера» сможет приобрести 1 пульсоксиметр, аппарат для измерения кислорода в крови, а еще на 10 букетов можно приобрести набор датчиков к нему.

Акцию «Дети вместо цветов» фонд проводит ежегодно с 2015 года. В ней принимают участие тысячи школьников из разных стран. В разные годы ее поддерживали такие известные люди, как Иван Ургант, Вера Брежнева, певица Монеточка и многие другие.

Софья Иванова, Вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию Билайн:

«Билайн сотрудничает с фондом помощи хосписам «Вера» уже много лет. Помимо поддержки сезонной акции ко Дню Знаний, мы также обеспечиваем бесплатную связь на горячей линии по паллиативной помощи для неизлечимо больных пациентов и их родственников, которая работает уже более 5 лет.

Мы гордимся, что при нашем участии есть возможность помочь неизлечимо больным детям, которые находятся на попечении фонда».

Нюта Федермессер, Учредитель и член Управляющего совета благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера»:

«В прошлый пандемии ныи непростой год эта акция принесла нам более 33 миллионов рублей. А сотни семеи с неизлечимо больными детьми, которые несмотря на беду, благодаря тысячам школьников, могли поверить, что нам не все равно. Что нам есть до них дело, они не одни даже в трудное время, и что мы думаем и помним о них, потому что чужих детеи не бывает».

Узнать об акции «Дети вместо цветов» подробнее можно на сайте фонда «Вера»

*из расчета фонда 1 букет — 350 руб.

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