«Спина — не его дистанция»: паралимпийский чемпион из Челябинска остался без медали на 50-метровке в Токио

Дмитрий Черняев победитель Паралимпийских игр в Токио Фото ОБУ "РЦСП по АВС Челябинской области"

Сегодняшний день, 30 августа, не стал урожайным на медали для челябинских паралимпийцев в Токио. Единственным спортсменом, кто вышел на старт стал недавний чемпион Паралимпиады в плавании Дмитрий Черняев. В полуфинале на дистанции 50 метров на спине наш спортсмен занял последнее место, не пробившись в финал.

— 50-метровка на спине — это не коронный вид для Дмитрия. Он вышел на старт больше для того, чтобы получить опыт выступления на таком высоком уровне. В его активе уже есть «золото» на дистанции 100-метров брасом, где он к тому же установил мировой рекорд, — рассказал КП-Челябинск директор регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Павел Титов.

Напомним, что в воскресенье 29 августа Дмитрий Черняев с мировым рекордом выиграл 100-метровку брассом. Это уже третья медаль южноуральцев на Паралимпийских играх в Токио. Ранее челябинка Валерия Шабалина выиграла «золото» на двух дистанциях в плавании. На счету южноуральцев также бронзовая медаль Анны Сапожниковой в легкой атлетике (прыжки в длину).

Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября. Челябинские спортсмены еще поборются за награды в плавании и легкой атлетике.

Расписание выступления челябинских спортсменов на Паралимпиаде в Токио

31 августа (вторник)

Плавание

05:46 Валерия Шабалина — 200 м. комплекс (полуфинал)

Легкая атлетика

05:34 Елена Шах — метании диска (финал)

Плавание

13:42 Валерия Шабалина — 200 м. комплекс (финал)

1 сентября (среда)

Легкая атлетика

16:12 Александр Ширин — 400 м. (полуфинал)

17:39 Анна Сапожникова — 100 м. (полуфинал)

2 сентября (четверг)

Легкая атлетика

05:49 Александр Ширин — 400 м. (финал)

Плавание

06:16 Валерия Шабалина — 100 м. на спине (полуфинал)

Легкая атлетика

06:36 Анна Сапожникова — 100 м. (финал)

Плавание

14:10 Валерия Шабалина — 100 м. на спине (финал)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru