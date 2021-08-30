«Спина — не его дистанция»: паралимпийский чемпион из Челябинска остался без медали на 50-метровке в Токио

Дмитрий Черняев победитель Паралимпийских игр в Токио Фото ОБУ "РЦСП по АВС Челябинской области"
Сегодняшний день, 30 августа, не стал урожайным на медали для челябинских паралимпийцев в Токио. Единственным спортсменом, кто вышел на старт стал недавний чемпион Паралимпиады в плавании Дмитрий Черняев. В полуфинале на дистанции 50 метров на спине наш спортсмен занял последнее место, не пробившись в финал.
— 50-метровка на спине — это не коронный вид для Дмитрия. Он вышел на старт больше для того, чтобы получить опыт выступления на таком высоком уровне. В его активе уже есть «золото» на дистанции 100-метров брасом, где он к тому же установил мировой рекорд, — рассказал КП-Челябинск директор регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Павел Титов.
Напомним, что в воскресенье 29 августа Дмитрий Черняев с мировым рекордом выиграл 100-метровку брассом. Это уже третья медаль южноуральцев на Паралимпийских играх в Токио. Ранее челябинка Валерия Шабалина выиграла «золото» на двух дистанциях в плавании. На счету южноуральцев также бронзовая медаль Анны Сапожниковой в легкой атлетике (прыжки в длину).
Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября. Челябинские спортсмены еще поборются за награды в плавании и легкой атлетике.
Расписание выступления челябинских спортсменов на Паралимпиаде в Токио
31 августа (вторник)
Плавание
05:46 Валерия Шабалина — 200 м. комплекс (полуфинал)
Легкая атлетика
05:34 Елена Шах — метании диска (финал)
Плавание
13:42 Валерия Шабалина — 200 м. комплекс (финал)
1 сентября (среда)
Легкая атлетика
16:12 Александр Ширин — 400 м. (полуфинал)
17:39 Анна Сапожникова — 100 м. (полуфинал)
2 сентября (четверг)
Легкая атлетика
05:49 Александр Ширин — 400 м. (финал)
Плавание
06:16 Валерия Шабалина — 100 м. на спине (полуфинал)
Легкая атлетика
06:36 Анна Сапожникова — 100 м. (финал)
Плавание
14:10 Валерия Шабалина — 100 м. на спине (финал)
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