В День знаний разыграют 180 тысяч рублей

Лето пролетело, но это не повод для грусти. САМОЦВЕТЫ объявляют войну осенней хандре, ведь акция «3 миллиона в добрые руки» продолжается! 1 сентября в пятый разыграют 180 тысяч!

Участников розыгрыша и всех желающих будут ждать в ТРК «Куба» в 19:00. Победителей определят среди покупателей, зарегистрировавших свои купоны с 11 июня по 31 августа. Также на мероприятии будет возможность выиграть приятные подарки, ответив на вопросы о сети салонов ювелирных украшений САМОЦВЕТЫ.

Прямую трансляцию 5 розыгрыша проведут в режиме онлайн в сети «Инстаграм».

Напомним, стать участником акции «3 миллиона в добрые руки» очень просто. Необходимо совершить любую покупку в салонах или интернет-магазине САМОЦВЕТЫ и получить купон со штрихкодом. Далее зарегистрировать его на сайте и следить за результатами.

Тем временем, победители акции «3 миллиона в добрые руки» уже разделили между собой 720 тысяч. Пока рекордный выигрыш составляет 159 тысяч, удача улыбнулась жительнице Копейска. Впереди нас ждут еще 7 промежуточных этапов и грандиозный финал, где разыграют 1 000 000 рублей!

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