Почти миллиардный контракт на содержание 300 мостов в Челябинской области выиграл бывший замминистра строительства

Компания отступила от максимальной цены контракта почти полмиллиона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Контракт на содержание 300 мостов и путепроводов в Челябинской области выиграла троицкая компания ООО «Мостдорстрой» под руководством бывшего замминистра строительства Станислава Луцета, скинув цену на торгах почти на полмиллиона. Регион заплатит за три года работы 849,2 млн рублей. Начальная цена контракта, которую указал региональный миндортранс, составляла более 1,3 млрд рублей.

По контракту «Мостдорстрой» будет выполнять работы по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Челябинской области в 2022 — 2024 годы. В списке мосты и путепроводы общей протяженностью 18 720,2 км: 248 мостов и 52 путепровода.

По данным из открытых источников, «Мостдорстрой» занимается эксплуатацией автодорог и автомагистралей. Компания работает на рынке 16 лет. Директор — Станислав Луцет, который с июня 2010 по июнь 2011 года занимал пост замминистра строительства, курировал дорожную отрасль. Его отец — заслуженный строитель России Александр Луцет — был начальником Упрдор «Южный Урал». В 2016 году Станислав Луцет открыл по франшизе «Коммерсантъ». Сейчас фирма ООО «Знак74», по данным СБИС, значится в «связанных», но учредители указаны иные — Алиса Полякова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru