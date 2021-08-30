В Челябинске отменили конкурс по проектированию моста через реку Миасс

Строительство моста должно было начаться не раньше 2023 года. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Челябинское УФАС России отменило конкурс по проектированию моста через реку Миасс в областном центре. Причиной такого решения стали выявленные нарушения в конкурсной документации, пояснили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

— При рассмотрении жалобы ООО «УралДорПроект» (г. Челябинск) ведомством установлены нарушения конкурсной комиссией требований к содержанию протоколов, составленных в ходе проведения закупки, — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС. — Кроме того, при проведении внеплановой проверки выявлены нарушения в действиях заказчика по установлению значения по критерию «качество услуг», не способствующего выявлению лучшего предложения. Данный критерий отражает обязательные условия исполнения контракта (составление пояснительной записки к разрабатываемой проектно-сметной документации, являющейся объектом закупки).

В антимонопольном ведомстве также добавили, что конкурсная документация по проектировке моста содержит формулировки, носящие необъективный характер, которые привели к непрозрачности оценки заявок участников конкурса.

Изначально за проектирование моста готовы были заплатить 32,3 млн рублей из бюджета Челябинска. Но итоговая цена контракта составила 30,7 млн рублей. Победителем торгов стало пермское ООО «Проектно-строительная компания Камамост».

Согласно документации к закупке, подрядчику нужно было провести все необходимые измерения до 20 февраля следующего года. После этого у него должно было быть еще 13 месяцев на создание проекта будущего моста, согласование его с администрацией Челябинска и прохождение Главгосэкспертизы. Сроки завершения контракта — до весны 2023 года.

Помимо основной конструкции моста подрядчик должен был продумать связь дороги с ближайшими улицами — на всем участке от Братьев Кашириных до Труда. Кроме того, ему следовало просчитать устройство пешеходных дорожек, ливневой канализации, мест для проезда велосипедистов и установки фонарей.

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