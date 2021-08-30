Sunlight после штрафа челябинского УФАС продолжает распространять рекламу о закрытии магазинов

Фото: Анатолий БЕЛЯСОВ
Сеть ювелирных магазинов Sunlight вновь распространяет рекламу о закрытии своих торговых точек в Челябинске. Объявления об этом появляются как в социальной сети во «Вконтакте», так и на видеохостинге YouTube.
— Срочно! Магазины Sunlight закрываются. Распродаем все со скидкой до 80%, — говорится в рекламе.
Фото: читатель КП-Челябинск
В начале августа челябинское УФАС оштрафовало Sunlight на 200 тысяч рублей за подобную рекламу. Антимонопольное ведомство провело проверку и выяснило, что известная торговая сеть не собирается закрываться в ближайшее время.
— Планирую обращаться с заявлением в УФАС. Надеюсь, что Sunlight снова оштрафуют, а то они каждый год закрываются и все закрыться не могут, — сообщил читатель КП-Челябинск, которому попалась реклама в интернете.
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