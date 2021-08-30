В Челябинской области погибла девушка в лобовом ДТП пассажирского автобуса и «Волги»

Фото: отделение ГИБДД ОМВД России по Коркинскому району.

На въезде в Коркино в Челябинской области легковушка в лобовую столкнулась с пассажирским автобусом. Пострадали несколько человек, также есть один погибший. Авария произошла сегодня днем, 30 августа. Об этом сообщили в отделении ГИБДД по Коркинскому району.

— Около 12:20 часов водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ 3110 не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные условия, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения (выезд запрещен), после чего допустил столкновение со встречным автобусом Hyundai, — сообщили в отделении ГИБДД по Коркинскому району.

Смотреть видеосюжет Лобовое ДТП

По данным ведомства, 20-летняя пассажирка «Волги» скончалась при оказании медицинской помощи. Кроме того, пострадали водитель легковушки и еще двое его пассажиров 37 и 52 лет. Всех троих доставили с травмами в коркинскую больницу.

Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru