У замначальника ЧВВАКУШа отобрали водительские права из-за алкоголя

Полковник отказался проходить проверку на алкоголь
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Замначальника Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов Андрея Гаврикова лишили водительских прав и обязали выплатить 30 тыс. рублей штрафа.
Как сообщили в Челябинском гарнизонном военном суде, полковник Андрей Гавриков признан виновным в невыполнении законного требования сотрудника ГИБДД о прохождении водителем медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. По решению суда, за руль замначальника ЧВВАКУШа не сможет сесть в ближайшие полтора года.
На рассмотрение административного дела нарушитель не явился, но в заранее поданном письменном заявлении полностью признал свою вину и сообщил, что раскаивается в содеянном.
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