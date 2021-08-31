В Челябинске перестали работать сразу три светофора

Светофоры выключили из-за работ на электросетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

У челябинских водителей 31 августа снова могут возникнуть затруднения из-за неработающих светофоров. Автоматически регулировать дорожное движение прекратили в Тракторозаводском районе и рядом с Медгородком.

С 8:00 светофор выключен на пересечении улиц Героев Танкограда и Первой Пятилетки.

Также с 8:00 не работают светофоры на перекрестке улиц Блюхера и Рылеева и на пересечении улицы Блюхера с улицей Братской.

Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, отключения проводят из-за ремонтных работ на электросетях. Возобновить работу светофоров рассчитывают к 18:00.

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