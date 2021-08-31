Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 августа 2021 6:38

В Челябинске перестали работать сразу три светофора

Их смогут снова включить только вечером
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Светофоры выключили из-за работ на электросетях

Светофоры выключили из-за работ на электросетях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У челябинских водителей 31 августа снова могут возникнуть затруднения из-за неработающих светофоров. Автоматически регулировать дорожное движение прекратили в Тракторозаводском районе и рядом с Медгородком.

С 8:00 светофор выключен на пересечении улиц Героев Танкограда и Первой Пятилетки.

Также с 8:00 не работают светофоры на перекрестке улиц Блюхера и Рылеева и на пересечении улицы Блюхера с улицей Братской.

Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, отключения проводят из-за ремонтных работ на электросетях. Возобновить работу светофоров рассчитывают к 18:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru