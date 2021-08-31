В Челябинске перестали работать сразу три светофора

Светофоры выключили из-за работ на электросетях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
У челябинских водителей 31 августа снова могут возникнуть затруднения из-за неработающих светофоров. Автоматически регулировать дорожное движение прекратили в Тракторозаводском районе и рядом с Медгородком.
С 8:00 светофор выключен на пересечении улиц Героев Танкограда и Первой Пятилетки.
Также с 8:00 не работают светофоры на перекрестке улиц Блюхера и Рылеева и на пересечении улицы Блюхера с улицей Братской.
Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, отключения проводят из-за ремонтных работ на электросетях. Возобновить работу светофоров рассчитывают к 18:00.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru