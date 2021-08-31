Елена Шах из Челябинска стала пятой в метании диска на Паралимпиаде в Токио

Елена Шах на Паралимпиаде ы Токио показала результат близкий к личному рекорду. Фото ОБУ "РЦСП по АВС Челябинской области"

В Японии продолжаются турниры летних Паралимпийских игр. Сегодня, 31 августа, на старт вышли представительницы легкой атлетики в дисциплине метание диска (категория F11, спорт слепых). Среди участников турнира была и недавний призер чемпионата Европы, мастер спорта международного класса, многократная чемпионка России Елена Шах из Челябинска. Спортсменка показала результат 32 метра 80 сантиметров, и заняла пятое место. А «золото» выиграла китаянка Зханг с новым мировым рекордом в этой категории — 40.83 метра.

— Личный рекорд Елены 33.12. В Токио она показала результат близкий к личному достижению, но китаянка, итальянка и представительница Колумбии закинули снаряд на куда более дальние расстояния. Елена выступила достойно, на своем уровне, — прокомментировал КП-Челябинск выступление Елены Шах директор челябинского регионального Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Павел Титов.

Напомним, в активе челябинских паралимпийцев в Токио уже три золотых и одна бронзовая награды. Наши спортсмены до конца Игр еще выступят в плавании и легкой атлетике.

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