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Происшествия31 августа 2021 7:33

В Челябинске иномарка сбила ребенка на велосипеде

Авария произошла на пешеходном переходе
Елена КОЛЧИНА
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Авария произошла на «зебре». Фото: ГИБДД Челябинска

Авария произошла на «зебре». Фото: ГИБДД Челябинска

ДТП с легковым автомобилем и велосипедом случилось вечером 30 августа на улице Социалистической в Челябинске.

Kia Rio сбила велосипедиста, который ехал через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, за рулем иномарки находился 39-летний мужчина, на велосипеде ехал несовершеннолетний. Ребенок в аварии получил травмы.

Ранее в Челябинской области под колеса попали два 13-летних велосипедиста: девочку в Челябинске сбили во дворе жилого дома, мальчика в Миассе — на автодороге.

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