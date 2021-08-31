В Челябинске иномарка сбила ребенка на велосипеде

Авария произошла на «зебре». Фото: ГИБДД Челябинска

ДТП с легковым автомобилем и велосипедом случилось вечером 30 августа на улице Социалистической в Челябинске.

Kia Rio сбила велосипедиста, который ехал через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, за рулем иномарки находился 39-летний мужчина, на велосипеде ехал несовершеннолетний. Ребенок в аварии получил травмы.

Ранее в Челябинской области под колеса попали два 13-летних велосипедиста: девочку в Челябинске сбили во дворе жилого дома, мальчика в Миассе — на автодороге.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru