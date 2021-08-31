В Челябинске иномарка сбила ребенка на велосипеде

Авария произошла на «зебре». Фото: ГИБДД Челябинска
ДТП с легковым автомобилем и велосипедом случилось вечером 30 августа на улице Социалистической в Челябинске.
Kia Rio сбила велосипедиста, который ехал через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как рассказали в ГИБДД Челябинска, за рулем иномарки находился 39-летний мужчина, на велосипеде ехал несовершеннолетний. Ребенок в аварии получил травмы.
Ранее в Челябинской области под колеса попали два 13-летних велосипедиста: девочку в Челябинске сбили во дворе жилого дома, мальчика в Миассе — на автодороге.
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