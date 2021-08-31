В начале прошлого учебного года пандемия только набирала обороты, поэтому в целях безопасности многие учебные заведения перешли на удаленный формат обучения. Противоэпидемические меры были жестче, чем сейчас. С чем это связано? Что нового мы узнали о вирусе и мерах безопасности? Что нужно помнить детям и родителям перед началом учебного года? На эти и другие важные вопросы отвечают медицинские эксперты «Инвитро»: врач-эпидемиолог Дарья Тихонова, врач-инфекционист Андрей Поздняков и врач-педиатр Максим Тисленко.

Что нового мы узнали об эффективности мер по профилактике коронавируса за последний год? Какие меры безопасности рекомендуется предпринять школьникам для профилактики коронавируса в новом учебном году?

Отвечает Дарья Тихонова, врач-эпидемиолог «Инвитро»:

— В противоэпидемических мероприятиях ничего принципиально не изменилось, добавилась только вакцинация от COVID-19. Ношение перчаток показало себя неэффективной мерой борьбы с распространением коронавируса, поскольку обычные граждане пользуются ими неправильно — сказывается отсутствие практики правильного надевания/снятия и утилизации данных средств индивидуальной защиты.Кроме того, основной путь передачи вируса (90%) — воздушно-капельный.

Меры безопасности для профилактики коронавируса остаются прежними — соблюдение личной гигиены. Это включает качественное мытье рук и их обработка антисептическими средствами, использование одноразовых салфеток при кашле и чихании, соблюдение социальной дистанции, соблюдение личной гигиены в общественном транспорте и школе, отслеживание самочувствия. При его ухудшении детям необходимо рассказать родителям, остаться дома, а родителям нужно сообщить в медицинскую организацию по месту жительства. Важно заботиться об иммунитете — подвижный образ жизни, полноценное питание с витаминизацией, баланс между учебой/отдыхом и стабильное психоэмоциональное состояние.

Есть ли отличия в том, как переносят COVID-19 дети и взрослые? Правда ли, что дети зачастую переносят COVID-19 бессимптомно и без длительных последствий? Насколько высок риск для взрослых заразиться от детей?

Отвечает Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь»:

— Сейчас различия постепенно стираются в связи с преобладающим дельта-штаммом SARS-CoV-2. Дети также болеют более тяжело, чем, например, год назад. Особенно если у детей уже есть фоновая патология, например, эндокринологическая. К сожалению, таких детей с каждым годом становится все больше из-за избыточной массы тела, нарушения обмена глюкозы вплоть до сахарного диабета и других патологий. У детей также чаще регистрируются массивные поражения легких, тромбозы и другие тяжелые проявления COVID-19. Проявления постковида у детей, к сожалению, также нередки. В частности — мультисистемный воспалительный синдром, который может возникать даже после легкого заболевания. Это тяжелое состояние требует госпитализации и интенсивной терапии. Таким образом, различия в тяжести заболевания между детьми и взрослыми, к сожалению, постепенно нивелируются. Хотя процент легких форм и у детей, и у взрослых выше, чем тяжелых.

Взрослые тоже зачастую переносят в бессимптомной или малосимптомной форме. Хотя, вероятно, процент таких пациентов среди детей выше. Насколько высок риск? Он есть, и больше зависит не от возраста носителя, а от штамма вируса. Дельта-штамм обладает намного более выраженной контагиозностью (заразностью), чем изначальный «уханьский» штамм. Усредненный коэффициент заразности изначального штамма был 2-3, для дельты он составляет 6-8 (коэффициент показывает сколько человек в среднем заражает один больной).

Комментирует Максим Тисленко, врач-педиатр «Инвитро»:

— Любая инфекция — это взаимодействие микроорганизма (вируса) имакроорганизма (человека). Вся история жизни на земле тесно переплетена взаимодействием. Зачатки иммунной системы и способы «обмануть» иммунную систему. С появлением и развитием вакцинации, возникло ложное ощущение, что вот победа близка, но вирусы и бактерии постоянно изменяются приспосабливаются к новым условиям. Современная пандемия не последняя в нашей истории. Детям важно укреплять иммунитет, чтобы быть более устойчивыми к заболеваниям.

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