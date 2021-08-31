Замминистра строительства Челябинской области отказались выпускать из-под стражи

Адвокаты просили заменить заключение под стражу на домашний арест. Фото: susu.ru

Челябинский областной суд отказался выпускать из СИЗО первого заместителя министра строительства Челябинской области Ивана Белавкина.

29 июля Центральный районный суд продлил срок ареста чиновника до 3 октября 2021 года. Как сообщили в пресс-службе облсуда, адвокаты Ивана Белавкина обжаловали это решение. Они просили отпустить подзащитного под доманий арест. Областной суд рассмотрел апелляцию, но оставил решение предыдущей инстанции без изменений. Как минимум до октября замминистра будет находиться под стражей.

Напомним, Ивана Белавкина 3 июня задержали на рабочем месте сотрудники ФСБ. Замминистра подозревают в получении 1,1 млн рублей в качестве взятки от бизнесмена. В Следственном комитете возбудили уголовное дело. По решению суда Иван Белавкин находится в СИЗО с 4 июня.

Заместителю министра строительства 49 лет. В минстрое он начал работать в 2004 году. Первым заместителем главы министерства стал в 2019 году. В его должностные обязанности входило курировать сферу ЖКХ.

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