Миндортранс Челябинской области обязали устранить нарушения в многомиллиардных контрактах, по которым отменили аукцион

Миндортранс объединил в один аукцион дороги в разных районах в Челябинской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Антимонопольная служба нашла нарушения в трех аукционах на содержание дорог в Челябинской области на общую сумму 14,8 млрд рублей. Миндортрансу до 7 сентября нужно выполнить предписание ФАС, устранив недочеты. Итоги торгов аннулированы, решается вопрос о возбуждении административного дела.

Контракты рассчитаны на три года — с 2022 до 2024 года. Работы включают в себя содержание дорожного полотна, знаков, столбиков, ограждений уборку, чистку снега, труб и пр. Всего миндортранс объявил три аукциона: зона 1 — 2594 км дорог с начальной ценой 4,2 млрд рублей, зона 2 — 3089,4 км на 5,3 млрд рублей, зона 3 — 3040,8 км дорог на 5,3 млрд рублей.

Жалобу подал руководитель нижегородской региональной общественной организации «СТОПкартель», активист ОНФ Александр Кулаков. Он указал, что миндортранс Челябинской области объединил в один лот дороги, которые находятся в разных районах области. А это ограничивает число участников аукциона. Миндортранс на заседании не доказал, что все дороги, которые нужно содержать, имеют общие границы и неразрывно связаны. В итоге объединение в один лот участки дорог в разных районах Челябинской области увеличивает расходы (а значит и цену контракта) и ограничивает число участников аукциона.

Проведя внеплановую проверку и два заседания, ФАС признала признать жалобу обоснованной — в аукционах выявлены нарушения Закона о контрактной системе, которые Миндортранс должен устранить до 7 сентября. Итоги всех трех торгов аннулированы. Решается вопрос о возбуждении дела об административном нарушении.

— Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде в течение трех месяцев в установленном законом порядке, — говорится в решении ФАС.

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