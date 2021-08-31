Первоклассники будут дрожать не только от волнения: прогноз погоды на 1 Сентября в Челябинске

Школьникам лучше прихватить с собой куртки
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Торжественные линейки в День знаний проходят в первой половине дня. И как бы не прогрелся воздух 1 Сентября, утром в Челябинской области все равно будет прохладная погода. К чему готовиться школьникам, которые пару часов проведут на улице?
Судя по прогнозам синоптиков популярных сервисов, осень накроет Челябинск прямо с 1 сентября. Дыхание нового сезона жители чувствовали в последние дни августа, и в День знаний прохлада не отступит.
Как указывает gismeteo.ru, в 8 утра в городе будет лишь +10, а к одиннадцати часам воздух прогреется на два градуса. День знаний в этом году будет пасмурным и, возможно, дождливым.
В этом году линейки проведут на улице
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
К обеду в городе выйдет солнце, и станет теплее до +16. Но максимальной температуры первый день осени достигнет только к вечеру: тогда в Челябинске будет +19.
При этом с самого утра нужно быть готовым к ветру: с 8 до 11 порывы будут 4-7 метров в секунду, а после полудня — 5-11.
Синоптики сервиса yandex.ru предсказывают аналогичную ситуацию: утром 10-14 градусов выше нуля, днем — 16-21, а вечером 15-21.
1 Сентября в Челябинске потеплеет только к вечеру
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Во время торжественных линеек ожидаются небольшой дождь и ветер 3,8 метра в секунду, так что метеорологи уверены: температура утром 1 Сентября будет ощущаться как +8. Такая погода обычно бывает в ноябре перед заморозками.
А вот на pogoda.mail.ru считают, что 1 Сентября будет не так холодно. Утром они прогнозируют +13 градусов с низкой вероятностью дождя. Днем станет на 6 градусов теплее, а к вечеру Челябинск остынет до +15.
Также метеорологи выложили статистику по погоде на День знаний за последние 13 лет. Например, в прошлом году первый день осени выдался самым жарким за этот период: с утра было +18, а днем аж +29. А вот самые холодные линейки проходили в 2019-м: тогда было +7-9 градусов весь день!
Даже с учетом самого благоприятного прогноза на 1 Сентября, утро ожидается холодным. И первоклассники будут дрожать на линейке не только из-за волнения. Чтобы школьники не простыли в первый же учебный день, позаботьтесь о втором слое одежды.
В прошлом году было очень жарко
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Первый вариант — самый простой: наденьте на школьников осенние куртки или плащи, прихватите шапки и перчатки. Тогда даже пронизывающий ветер не подберется под рубашки, а дождь не замочит одежду.
Второй вариант — надеть термобелье. Кальсоны для мальчиков, колготки для девочек и майки для тех и других под рубашки спасут в холодную погоду. Плюс, это никак не отразится на внешнем виде учеников. Они останутся нарядными. Скрыться от дождя помогут зонтики.
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