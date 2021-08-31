Люди с дымящимися трубами: в Челябинских парках проводят противоклещевую обработку

Акарицидную обработку провели утв утренние часы. Фото: управление культуры Челябинска

Ранним утром 31 августа челябинцы заметили в парке «Металлург» имени Тищенко людей в защитных масках с ранцами и внушительными дымящимися трубами в руках. В городском управлении культуры рассказали, что это рабочие, распыляющие в зеленой зоне акарицидное средство. Территорию парка хотят обезопасить от клещей.

В Челябинске проводят повторную противоклещевую обработку газонов, скверов и пляжей. Основной ее этап планируют начать 6 сентября, но дату могут скорректировать из-за погодных условий.

В мэрии уточнили, что даже после обработки прогулочных зон горожанам стоит соблюдать осторожность.

— Противоклещевая обработка не гарантирует стопроцентной защиты от укуса клещей. Наиболее эффективным способом защиты от клещевого вирусного энцефалита неизменно остается вакцинация, — уточнили в администрации Челябинска.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в этом сезоне от укуса клеща пострадали более 13,5 тыс.жителей Челябинской области, в том чсиле 3,5 тыс. детей. 34 человека заболели клещевым энцефалитом, 14 — клещевым боррелиозом.

Ранее мы рассказывали о самых опасных районах региона и том, как защититься от укуса клеща.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru