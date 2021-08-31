В Челябинске мужчина, угрожая ножом, требовал у продавца отдать ему выручку

Нож он попросил в том же киоске, якобы для открывания консервы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске мужчина попытался ограбить киоск на Комсомольском проспекте. Инцидент произошел накануне вечером. Мужчина попросил у продавца нож, чтобы открыть консервы. Но вместо этого стал угрожать и требовать отдать ему выручку из кассы.

Женщина оказалась не из робкого десятка и ответила категорическим отказом. После этого мужчина выскочил на улицу, где его остановили прохожие и удерживали до прибытия правоохранителей.

— На место вызвана следственно-оперативная группа, изъявшая нож. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

О мужчине известно, что ему 42 года и он не был судим.

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