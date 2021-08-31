В Челябинской области за день выявили 375 случаев коронавируса

Коронавирусом заболели более 86 тыс. человек
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области за последние сутки зарегистрировали 375 новых случаев коронавируса.
Сейчас от Covid-19 лечатся 7718 человек.
По данным регионального министерства здравоохранения, за последний день от коронавируса в Челябинской области умерли 23 человека.
За все время эпидемии в регионе диагноз Covid-19 подтвердили у 86 тыс. 453 человек.
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