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Здоровье31 августа 2021 9:23

В Челябинской области за день выявили 375 случаев коронавируса

От ковидной пневмонии умерли еще 23 человека
Елена КОЛЧИНА
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Коронавирусом заболели более 86 тыс. человек

Коронавирусом заболели более 86 тыс. человек

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за последние сутки зарегистрировали 375 новых случаев коронавируса.

Сейчас от Covid-19 лечатся 7718 человек.

По данным регионального министерства здравоохранения, за последний день от коронавируса в Челябинской области умерли 23 человека.

За все время эпидемии в регионе диагноз Covid-19 подтвердили у 86 тыс. 453 человек.

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