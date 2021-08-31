«Форточку не открыть»: глава Росприроднадзора раскритиковала работу предприятий в Челябинской области

Светлана Радионова поторопила металлургические предприятия с работой по уменьшению выбросов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова считает, что заводы прилагают недостаточно усилий для сохранения окружающей среды. Об этом глава федерального ведомства рассказала на своей странице в Instagram после встречи с представителями металлургических предприятий.

В пример Светлана Радионова привела одну компанию из Московской области и две из Челябинской: у всех за год количество выбросов выросло на десятки тонн.

— В документах компаний все празднично. С экологией все хорошо, а форточку почему-то не открыть. Самые грязные города в России — те, где есть металлургические компании, — отметила глава Росприроднадзора.

Решение проблемы Светлана Радионова видит в том, чтобы предприятия декларировали все объекты выбросов, а для оценки их влияния на атмосферу использовалась одна и та же система подсчетов.

— Я вижу, что компании вкладывают в экологию. Это, безусловно, радостно, но никакого подвига в этом нет, — подчеркнула Светлана Радионова. — Важно понять, что экология с нами навсегда. И это будет долго, дорого и болезненно для предприятий, которые будут опаздывать.

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