В Челябинске пропала 12-летняя девочка

Фото: Легион-СПАС

В Челябинске разыскивают 12-летнюю Анастасию Русинову. Девочка 30 августа ушла из дома на улице Кудрявцева, с тех пор ее не видели.

У пропавшей зеленые глаза и короткие русые волосы, среднее телосложение, рост 155 сантиметров. Девочка была одета в сиреневую кофту с капюшоном, черные брюки и белые кроссовки.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении Анастасии, просят связаться с волонтерами поискового отряда «Легион-СПАС» по телефонам 8-951-455-13-17 (Татьяна), 8-908-704-73-19 (Дмитрий), 8-982-343-79-93 (Александр).

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