Райффайзенбанк предлагает кредитную карту по цене ипотеки

Райффайзенбанк снижает ставку по кредитной карте с длинным — 110 дней — беспроцентным периодом почти в два раза — до 9,8%.

«Во всем мире так исторически сложилось, что ставки по кредитным картам даже для клиентов с безупречной кредитной историей выше ставок по кредитам наличными, поскольку срок займа и лимит в этом случае гораздо меньше. Однако мы стремимся быть максимально удобными для наших клиентов, поэтому меняем правила и предлагаем кредитку по цене ипотеки», — рассказал Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка.

Карта «110 дней без процентов» бесплатна в обслуживании. У клиентов есть возможность без комиссии снимать или переводить до 50 тыс. руб. ежемесячно. Подробнее можно узнать на raif.ru.